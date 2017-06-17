Трамп опубликовал отчет о своих доходах за 2016 год: документ

Состояние Трампа составляет сейчас более $1,4 млрд

Президент США Дональд Трамп опубликовал декларацию о своих доходах за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Документ размещен на официальном сайте президента.

Отмечается, что декларацию он опубликовал добровольно, несмотря на то, что не обязан делать этого до мая 2018 года. Как сообщила пресс-служба, декларация президента прошла обычную процедуру сертификации в Офисе правительственной этики.





В документе указано, что Трамп получает доходы от 565 компаний или корпораций, в которых числится руководителем, председателем, президентом или членом. Зарегистрированы большинство из них в Нью-Йорке, однако расположены некоторые из компаний в Индии, Шотландии, Азербайджане, Китае, Катаре, Канаде, Бразилии и других странах, а также в разных штатах США.

Согласно документу, Трамп получил сотни миллионов долларов доходов от принадлежащих ему гольф-клубов, курортов и отелей. Курорт Мар-а-Лаго во Флориде - где Трамп любит проводить выходные и принимал некоторых глав иностранных государств - в прошлом году принес ему более $37 млн.

Читайте также: Трамп ужесточил политику в отношении Кубы

Отчисления за опубликованные книги составили примерно $7 млн. Доход от конкурса красоты Мисс Вселенная составил почти $11 млн.

Основной доход Трамп получает от своих компаний, но среди указанных в документе есть также те, от которых президент получает дивиденды и доходы от вложений (в среднем, от $2 тыс до $50 тыс), а именно - Apple, Visa, Yahoo, Microsoft, Phillips, Amazon, Boeing, Coca-Cola, Parker, Exxon Mobil, Ford, IBM, McDonalds, Toyota и десятки других.

Состояние Трампа составляет (по состоянию на 15 апреля 2017 года, когда составлялась декларация) более $1,4 млрд. У его компаний более $300 млн долларов долгов, главным образом, это кредиты на покупку недвижимости.

Как отмечает Радио Свобода, все бизнес-активы президента находятся в управлении трастового фонда, которым руководят сыновья Трампа. Отказ президента их продать вызвал критику многих политиков. На прошлой неделе около двухсот членов Конгресса и генеральные прокуроры двух штатов обратились в суды, настаивая на том, что выплаты компаниям, принадлежащим президенту, нарушают антикоррупционные положения конституции.

Читайте также: В Нью-Йорке открыли твиттер-библиотеку Трампа: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.