В Италии запретили держать лобстеров на льду перед приготовлением

Суд запретил причинять ненужные страдания еще живым существам

В Италии кассационный суд запретил ресторанам держать лобстеров на льду перед приготовлением. Об этом сообщает Радио Свобода.



Суд установил, что это причиняет еще живым существам ненужные страдания.



Иск против владельца ресторана под Флоренцией подали защитники животных. Суд взыскал с ресторана две тысячи евро в качестве штрафа и три тысячи - на покрытие судебных издержек.



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