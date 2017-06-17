Комиссия по гражданским правам США проверит администрацию Трампа

Комиссия назначила проверку из-за опасений, что предложения сократить финансирование правозащитникам негативно отразится на их работе

Комиссия по гражданским правам США проверит действия администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Проверка будет длится два года и закончится в 2019 финансовом году.



Комиссия большинством голосов выразила обеспокоенность предложениями администрации Трампа сократить бюджет и количество сотрудников в ряде программ и правозащитных организаций.

В комиссии считают, что такие действия администрации могут привести к дискриминации. Поэтому проверка должна установить, как сокращение бюджета повлияет на работу правозащитников.

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