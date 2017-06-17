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Комиссия по гражданским правам США проверит администрацию Трампа

17.06.2017 11:32
Комиссия назначила проверку из-за опасений, что предложения сократить финансирование правозащитникам негативно отразится на их работе
Комиссия по гражданским правам США проверит администрацию Трампа
Дональд Трамп (фото - EPA)

Комиссия по гражданским правам США проверит действия администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении ведомства. 

Проверка будет длится два года и закончится в 2019 финансовом году.  

Комиссия большинством голосов выразила обеспокоенность предложениями администрации Трампа сократить бюджет и количество сотрудников в ряде программ и правозащитных организаций. 

В комиссии считают, что такие действия администрации могут привести к дискриминации. Поэтому проверка должна установить, как сокращение бюджета повлияет на работу правозащитников. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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