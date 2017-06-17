Королева Елизавета: Британия впала в крайне мрачные настроения

Елизавета обратилась к британцам в свой официальный день рождения и упомянула все трагедии, которые случились в Великобритании в последнее время

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации по поводу своего официального дня рождения, сообщает BBC.



Она отметила, что Британия погрузилась в "мрачные настроения" на фоне событий последних недель - пожара в здании Гренфелл-Тауэр, нападения на Лондонском мосту и теракта на концерте в Манчестере.



"В этом году трудно не заметить, что нация впала в крайне мрачные настроения. За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий", - так начала королева свое послание.



Елизавета после встреч с пострадавшими поразилась готовности людей по всей стране помогать друг другу и поддерживать.



"Во времена испытаний Соединенное королевство оставалось непоколебимым перед лицом опасности. Объединенные общим горем, мы также решительно настроены, без страха и без избирательности помогать всем тем, кто заново строит свои жизни, на которых оставили свой ужасный отпечаток разрушения и потери", - закончила свое послание королева.



В этом году день рождения королевы официально празднуется 17 июня. Обычно праздник проходит во вторую субботу июня, но в нынешнем году его перенесли на неделю.

В результате масштабного пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower погибли по меньшей мере 30 человек. 4 июня в Лондоне на мосту в прохожих врезался микроавтобус и произошли нападения с применением ножей - погибли шесть человек.

В ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены Манчестера после окончания концерта Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.



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