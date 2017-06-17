Выживший в Ниагарском водопаде американец погиб при повторе трюка

В 2003 году Кирк Джонс прыгнул в водопад без какой-либо защиты и выжил; позднее он признался, что пытался покончить жизнь самоубийством

Американец Кирк Джонс, первый человек, выживший после прыжка в Ниагарский водопад без какой-либо защиты, погиб при попытке повторить трюк. Об этом сообщает служба Би-би-си.



По предварительной информации, экстремал прыгнул с вершины водопада, находясь внутри наполненного воздухом шара, 19 апреля 2017 года. Спустя некоторое время шар был найден пустым у подножия водопада.



2 июня в 19 км вниз по реке Ниагара было обнаружено тело мужчины, в котором узнали Джонса.



Свой знаменитый прыжок в один из крупнейших в мире водопадов американец совершил в 2003 году, отделавшись тогда порезами и синяками. Позднее он признался, что пытался покончить жизнь самоубийством.

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Суд Канады оштрафовал Джонса за нарушение закона и выдворил из страны. Позднее мужчина признал, что поступил неправильно, и пообещал никогда больше не испытывать судьбу в Ниагарском водопаде.

24 февраля 2017 года сообщалось, что в Австралии 10-летний мальчик выжил после того, как его укусил самый ядовитый в мире паук.



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