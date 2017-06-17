Кэти Перри впервые в истории Twitter собрала 100 млн подписчиков
17.06.2017 16:43
Никого из пользователей Twitter еще не читали 100 миллионов подписчиков
Кэти Перри (фото - KATY PERRY/Facebook)
Американская поп-певица Кэти Перри стала первым пользователем Twitter, у которого 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщается на официальном аккаунте компании.
"Сегодня мы свидетели истории. Поздравления Кэти Перри - первая, кто набрал 100 миллионов подписчиков", - говорится в сообщении.
"Спасибо, Twitter, за то, что всегда даешь мне возможность высказаться", - ответила певица.
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