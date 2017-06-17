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Стрельба на военной базе в Афганистане: ранены солдаты США

17.06.2017 17:35
В результате перестрелки на территории военной базы афганской армии один афганский солдат убит и несколько американских военных ранены
Стрельба на военной базе в Афганистане: ранены солдаты США
Военные на базе Лагерь Шахин (фото - ЕРА)
В ходе стрельбы на военной базе Лагерь Шахин в афганском городе Мазари-Шариф ранены несколько американских  военных и убит афганский солдат. Об этом заявил представитель американского военного командования в Кабуле, сообщает Reuters.

Он опроверг слова спикера 209-го армейского корпуса Афганистана, размещенного в Лагере Шахин, который ранее сообщил о гибели в ходе перестрелки на территории базы одного афганского солдата и четырех американских военных.

11 июня афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе в провинции Нангархар. Трое американцев погибли и один был ранен.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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