Папа Римский: Животным открыты двери в рай

В пятницу, 16 июня, Папа Римский Франциск заявил, что двери рая открыты для животных. Утешая мальчика, который оплакивал смерть своей собаки, глава римско-католической церкви сказал ему, что "придет день, и мы увидим наших животных в вечности Христовой. Рай открыт для всех созданий Божьих". Об этом сообщает RFI .

Эта позиция далека от позиции предшественников Франциска, в частности, Бенедикта XVI, который в 2008 году заявил, что для животных смерть означает "конец земного существовования", подтвердив тем самым утверждение, что у животных нет души.

Кроме Франциска, ранее только Иоанн-Павел II утверждал, что животные "так же близки Богу, как и люди", но за этим высказыванием не последовало официального заявления Ватикана. Вполне возможно, что оно появится после того, как свое мнение высказал нынешний понтифик, подчеркивает агентство AFP.

Заявление папы Франциска с энтузиазмом приняли ассоциации защитных животных, в том числе Humane Society. Признание существования души у животных повлечет за собой множество этических вопросов, связанных с обращением, которому они подвергаются. В частности, верующим, возможно, придется пересматривать вопрос об употреблении животных в пищу.

В апреле в своей проповеди Франциск призвал христиан не воспринимать как должное страдания и несправедливость в мире.

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