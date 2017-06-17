Первый канал шлет в Кремль отчеты о ситуации в регионах РФ - СМИ

По словам журналистов, в отчетах нет цензуры: "если всем в городе на этой неделе кажется, что "Путин - дурак, а власти озверели", то так и пишешь"

Региональные корреспонденты рупора кремлевской телепропаганды Первого канала регулярно пишут отчеты о наиболее обсуждаемых на местах темах, которые передаются в администрацию президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на бывшего и нынешнего сотрудников пропагандистского ресурса сообщает телеканал Дождь.



По данным СМИ, каждый региональный корреспондент канала раз в неделю составляет так называемый рейтинг народных тем - список из трех-пяти явлений, которые больше всего обсуждаются в местном сообществе.



Как утверждают сами журналисты, отчеты они пересылают начальнику корреспондентской сети Первого канала Тимуру Твалтвадзе, а тот "отправляет их в Кремль".



До осени 2016 года отчеты якобы получал Вячеслав Володин, который до перехода на работу в нелегитимную Госдуму курировал в администрации Путина внутреннюю политику. Получает ли эту информацию сменивший Володина в Кремле Сергей Кириенко - неизвестно.



Собеседники Дождя не знают, как долго существует такая практика, однако отмечают, что составляют отчеты "с момента своего трудоустройства на канал несколько лет назад" и то же самое якобы делали их предшественники.

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По словам журналистов, в "народных темах" нет цензуры. "Пишешь абсолютно честно: если всем в городе на этой неделе кажется, что "Путин - дурак, а власти озверели", то так и пишешь. Иногда люди говорят, что готовы поднять власть на вилы. Так было, когда курс скакнул. Первая половина 2015 года", - рассказал один из корреспондентов.



В то же время источник в окружении Володина якобы заявил, что тому "никогда не приходили отчеты Первого канала". На самом рупоре Кремля данную информацию пока не прокомментировали, отмечает Дождь.

13 июня 2017 года сообщалось, что в парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, призванный запретить ретрансляцию в стране пропагандистских передач российских телеканалов.



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