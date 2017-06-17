В Египте суд рекомендовал казнь 30 человек за убийство прокурора

Уголовный суд в Египте рекомендовал казнить 30 человек, признанных причастными к убийству генпрокурора Хишама Бараката в 2015 году

Уголовный суд в Каире рекомендовал смертную казнь для тридцати человек, признанных причастными к убийству генерального прокурора Египта. Окончательное решение о том, казнят ли 30 человек, предстоит принять верховному муфтию Египта Шауки Алламу, сообщает ВВС.

Для вступления приговора в силу, его должны утвердить религиозные власти страны.

"Жестокий заговор наемников с целью убить прокурора Хишама Бараката мог быть замышлен только бесчестной группой, пролившей кровь невинных", - заявил судья Хассан Фарид.

Итоговый вердикт по делу огласят 22 июля. В этот же день суд вынесет решения по оставшимся 36-ти фигурантам дела. Им предъявлены обвинения в подготовке и заговора с целью убийства генпрокурора, в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Прокурор Хишам Баракат, отправивший в тюрьму и на смерть тысячи исламистов в Египте, был убит взрывом бомбы в Каире 29 июня 2015 года. Взрыв повредил несколько находившихся рядом с местом происшествия автомобилей. Охранники прокурора также были убиты.

Незадолго до смерти прокурора, египетская группировка, аффилированная с Исламским государством, публично призвала к нападениям на сотрудников судов. Ответственность за теракт взяла на себя группировка под названием Народное сопротивление Гизы. В марте 2016 года прокуратура арестовала шестерых подозреваемых в причастности к убийству, все они были активистами организации Братья-мусульмане.

В ноябре 2016 года Кассационный суд Египта отменил смертный приговор бывшему президенту страну, лидеру Братьев-мусульман Мохаммеду Мурси.

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