В США появился музей записей Трампа в Twitter

Коллекция составлена из 140 сообщений, которые рассортированы по категориям и разделам

В США открылась экспозиция сообщений в микроблоге Twitter президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Коллекция составлена из 140 сообщений, которые рассортированы по категориям и разделам.

Собраны и послания противникам, и пожелания Трампа, и его комментарии относительно важных событий.

Создатели музея отмечают, что даже если Трамп не самый хороший президент или геополитик, но в Twitter он "чертовски хорош".

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