В США появился музей записей Трампа в Twitter
18.06.2017 08:30
Коллекция составлена из 140 сообщений, которые рассортированы по категориям и разделам
Дональд Трамп (фото - EPA)
В США открылась экспозиция сообщений в микроблоге Twitter президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Коллекция составлена из 140 сообщений, которые рассортированы по категориям и разделам.
Собраны и послания противникам, и пожелания Трампа, и его комментарии относительно важных событий.
Создатели музея отмечают, что даже если Трамп не самый хороший президент или геополитик, но в Twitter он "чертовски хорош".
Читайте также: Трамп говорил Коми сажать журналистов в тюрьму
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:01
-
вчера
15:24
-
вчера
14:34
-
вчера
12:41
-
вчера
11:07
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 28014
- 27932
- 20446
- 18211
- 15205
Новости партнеров