В Португалии жертвами лесных пожаров стали 24 человека: фото
В Португалии в результате сильных лесных пожаров в округе Педрогау Гранде в центральной части страны погибли не менее 24 человек, еще около 20 получили травмы. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Большинство людей погибли в автомобилях при попытке прорваться через стену огня", - сказал статс-секретарь в МВД Португалии Жорже Гомеш.
Премьер-министр страны Антониу Кошта назвал происходящее ужасающей трагедией. Некоторые деревни полностью отрезаны огнем от окружающего мира.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в ночь на воскресенье прибыл в район бедствия, чтобы выразить соболезнования пострадавшим и оказать поддержку спасателям.
Пожар в Педрогау Гранде вспыхнул накануне во вторую половину дня по не установленной пока причине и с молниеносной скоростью распространился во все стороны.
Масштаб ущерба пока не поддается оценке.
Вчера температура воздуха в Португалии превышала 40 градусов.
"Это самый катастрофический пожар в Португалии за многие десятилетия. В последний раз подобное бедствие имело место в 1966 году, когда в результате пожара в окрестностях Лиссабона погибли 25 военнослужащих", - отмечается в сообщении.
Читайте также: На пожаре в Лондоне могли погибнуть 58 человек - полиция
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:01
-
вчера
15:24
-
вчера
14:34
-
вчера
12:41
-
вчера
11:07
Новости партнеров
- 28364
- 28057
- 20567
- 18283
- 15340