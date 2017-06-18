В Португалии жертвами лесных пожаров стали 24 человека: фото

В центральной части Португалии сложилась катастрофическая ситуация с лесными пожарами

В Португалии в результате сильных лесных пожаров в округе Педрогау Гранде в центральной части страны погибли не менее 24 человек, еще около 20 получили травмы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Большинство людей погибли в автомобилях при попытке прорваться через стену огня", - сказал статс-секретарь в МВД Португалии Жорже Гомеш.

Премьер-министр страны Антониу Кошта назвал происходящее ужасающей трагедией. Некоторые деревни полностью отрезаны огнем от окружающего мира.





Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в ночь на воскресенье прибыл в район бедствия, чтобы выразить соболезнования пострадавшим и оказать поддержку спасателям.

Пожар в Педрогау Гранде вспыхнул накануне во вторую половину дня по не установленной пока причине и с молниеносной скоростью распространился во все стороны.





Масштаб ущерба пока не поддается оценке.

Вчера температура воздуха в Португалии превышала 40 градусов.

"Это самый катастрофический пожар в Португалии за многие десятилетия. В последний раз подобное бедствие имело место в 1966 году, когда в результате пожара в окрестностях Лиссабона погибли 25 военнослужащих", - отмечается в сообщении.

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