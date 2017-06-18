Иракские войска начали наступление на Старый город в Мосуле - CМИ
Иракская армия заявила о начале наступления на Старый город Мосула - последний район, находящийся под контролем террористической группировки Исламское государство. Об этом сообщает Би-би-си.
Согласно сообщению, спецвойска продвигаются с запада, а федеральная полиция - с юга.
По данным ООН, в Старом городе остаются до 100 тысяч мирных жителей.
Им сказали по возможности покинуть город.
За последние две недели, по подсчетам организации, в западной части Мосула погибли около 230 мирных жителей. Некоторые стали жертвами авиаударов и обстрелов, других при попытке бегства из города застрелили снайперы ИГ.
Те, кому удалось бежать, рассказывали о жутких условиях жизни в городе.
По их словам, у местных жителей заканчивается еда и вода.
Операция иракских сил по освобождению Мосула, которую поддерживают США, длится уже девятый месяц.
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