В Стамбуле консульство США предупредило об угрозе теракта

В центре, а также в районах крупных транспортных узлов в европейской части Стамбула усилены меры безопасности

Консульство США в Стамбуле предупредило об угрозе теракта в деловом квартале города. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Консульство попросило американцев, проживающих в районах Шишли и Медиджийекей, соблюдать особую осторожность и избегать больших скоплений людей, особенно, в районах, часто посещаемых западными туристами. Речь идет, в частности, о ресторанах, торговых центрах и транспортных узлах.

В центральной части Стамбула уже усилены меры безопасности. На площади Таксим выставлены полицейские ограждения и дежурят усиленные наряды полиции. Под особую охрану взято генконсульство России, расположенное на пешеходной улице Истикляль. Возле здания российской дипмиссии выставлены массивные полицейские заграждения и дежурит броневик с вооруженными военнослужащими жандармерии. Улицу патрулируют полицейские в бронежилетах, вооруженные автоматами.

Полицейские дежурят также в районах крупных транспортных узлов в европейской части Стамбула.

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