Юнкер предлагает почтить память Коля на уровне ЕС

Гельмут Коль умер в родном Людвигсхафене в возрасте 87 лет

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предлагает провести на уровне Евросоюза официальную церемонию почтения памяти бывшего канцлера Германии Гельмута Кол , который 16 июня 2017 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Еще при жизни Гельмут Коль был признан почетным гражданином Европы по его чрезвычайные заслуги. Поэтому сейчас нужно почтить Гельмута Коля проведением европейской официальной церемонии, которую я лично буду предлагать", - заявил Юнкер.

"Гельмут Коль был немецким европейцем и европейским немцем. Он определил судьбу и историю этого континента, объединив людей на Востоке и Западе. Это было его особой миссией", - отметил Юнкер.

16 июня сообщалось, что Коль скончался на 88-м году жизни.

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