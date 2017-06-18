Тронную речь королевы в 2018 году отменили из-за Brexit - CМИ

В новейшей истории Великобритании тронная речь монарха отменялась лишь дважды - в 1949 и 2011 годах

Традиционная тронная речь королевы Елизаветы II, которая ежегодно открывает новую сессию британского парламента, в 2018 году не состоится. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на правительство Великобритании.

"В связи с предстоящим процессом выхода страны из состава ЕС следующая парламентская сессия продлится два года, а не один, как обычно", - сказала председатель палаты общин Андреа Линдсом.

Такой необычный шаг, по мнению парламентариев, даст им достаточно времени для скрупулезной работы над необходимыми законопроектами в рамках Brexit.

В этом году речь королевы состоится, но по решению самой Елизаветы II она была отложена на два дня, чтобы дать консерваторам больше времени на переговоры по соглашению с партнерами.

Консерваторы потеряли абсолютное большинство по итогам досрочных парламентских выборов, и теперь намерены сформировать правительство меньшинства, заручившись поддержкой Демократической юнионистской партии.

Изначально тронная речь была запланирована на понедельник 19 июня, но отложена до среды.

"Традиция, согласно которой монарх открывает новую сессию парламента, появилась в XVI веке. Это очень красочная церемония: королева в карете выезжает из Букингемского дворца и прибывает в Палату лордов, где зачитывает программную речь, подготовленную правительством, в которой подробно сообщается о планах премьер-министра на ближайшее время", - отмечает издание.

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