Глава SpaceX показал, как собирают ракеты Falcon: видео
18.06.2017 16:23
Маск выложил в своем Twitter видео с завода в Калифорнии, где собирают ракеты-носители Falcon
Фото: скриншот видео
Глава компании SpaceX Илон Маск показал, как собирают ракеты-носители Falcon на заводе в Хоторне, штат Калифорния (США).
4 июня, после двухдневной задержки, вызванной грозами, беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году.
Hawthorne, California pic.twitter.com/d5qRlN0XQ7- Elon Musk (@elonmusk) 16 червня 2017 р.
5 июня на МКС приняли первый грузовой корабль повторного использования Dragon. Это первый возвращающийся корабль со времен шаттлов NASA.
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