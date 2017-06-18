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Глава SpaceX показал, как собирают ракеты Falcon: видео

18.06.2017 16:23
Маск выложил в своем Twitter видео с завода в Калифорнии, где собирают ракеты-носители Falcon
Глава SpaceX показал, как собирают ракеты Falcon: видео
Фото: скриншот видео

Глава компании SpaceX Илон Маск показал, как собирают ракеты-носители Falcon на заводе в Хоторне, штат Калифорния (США).

4 июня, после двухдневной задержки, вызванной грозами, беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году.

5 июня на МКС приняли первый грузовой корабль повторного использования Dragon. Это первый возвращающийся корабль со времен шаттлов NASA.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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