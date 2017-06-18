Глава SpaceX показал, как собирают ракеты Falcon: видео

Маск выложил в своем Twitter видео с завода в Калифорнии, где собирают ракеты-носители Falcon

Глава компании SpaceX Илон Маск показал, как собирают ракеты-носители Falcon на заводе в Хоторне, штат Калифорния (США).

4 июня, после двухдневной задержки, вызванной грозами, беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году.

5 июня на МКС приняли первый грузовой корабль повторного использования Dragon. Это первый возвращающийся корабль со времен шаттлов NASA.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.