Большинство британцев хотят нового референдума о Brexit - опрос
Большинство британцев хотели бы проведения повторного референдума о выходе Британии из Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Survation, передает The Independent.
За проведение референдума выступили 53% опрошенных, против - 47%.
В апреле аналогичный опрос показал, что против референдума выступают 54% британцев.
Также результаты опроса показали, что в обществе растет оппозиция жесткому варианту Brexit, за который выступает премьер-министр страны Тереза Мэй - его поддерживают только 35% опрошенных.
Опрос проводился с 16 по 17 июня, в нем приняли участие 1005 человек.
Переговоры по Brexit начнутся 19 июня.
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