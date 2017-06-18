Большинство британцев хотят нового референдума о Brexit - опрос

За проведение референдума выступили 53% опрошенных, против - 47%

Большинство британцев хотели бы проведения повторного референдума о выходе Британии из Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Survation, передает The Independent.

За проведение референдума выступили 53% опрошенных, против - 47%.

В апреле аналогичный опрос показал, что против референдума выступают 54% британцев.

Также результаты опроса показали, что в обществе растет оппозиция жесткому варианту Brexit, за который выступает премьер-министр страны Тереза Мэй - его поддерживают только 35% опрошенных.

Опрос проводился с 16 по 17 июня, в нем приняли участие 1005 человек.

Переговоры по Brexit начнутся 19 июня.

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