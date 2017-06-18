Трамп не фигурирует в расследовании о связях с РФ - адвокат

Ранее сам Трамп заявил обратное, утверждая, что Минюст США начал против него официальное расследование

Президент США Дональд Трамп не является фигурантом расследования о связях с РФ и вмешательстве России в американские президентские выборы. Об этом заявил один из личных адвокатов Трампа Джей Секулов, передает Reuters.

"Дело в том, что президент не был и не находится под следствием", - сказал Секулов.

Слова адвоката противоречат заявлению Трампа, которое он два дня назад опубликовал в своем Twitter, заявив, что Министерство юстиции США начало официальное расследование против него.

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