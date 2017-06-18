Трамп не фигурирует в расследовании о связях с РФ - адвокат
18.06.2017 18:10
Ранее сам Трамп заявил обратное, утверждая, что Минюст США начал против него официальное расследование
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Президент США Дональд Трамп не является фигурантом расследования о связях с РФ и вмешательстве России в американские президентские выборы. Об этом заявил один из личных адвокатов Трампа Джей Секулов, передает Reuters.
"Дело в том, что президент не был и не находится под следствием", - сказал Секулов.
Слова адвоката противоречат заявлению Трампа, которое он два дня назад опубликовал в своем Twitter, заявив, что Министерство юстиции США начало официальное расследование против него.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:01
-
вчера
15:24
-
вчера
14:34
-
вчера
12:41
-
вчера
11:07
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 29620
- 28792
- 21078
- 18611
- 15917
Новости партнеров