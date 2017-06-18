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В аэропорту Штутгарта эвакуировали самолет из-за угрозы теракта

18.06.2017 19:31
Самолет должен был вылететь в Болгарию, но один из пассажиров сообщил о якобы подготовке теракта
В аэропорту Штутгарта эвакуировали самолет из-за угрозы теракта
Фото: ЕРА

В аэропорту Штутгарта (Германия) эвакуировали самолет после сообщения от одного из пассажиров о бомбе. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

Самолет Bulgaria Air должен был лететь в Варну, однако пассажир сообщил сотрудникам аэропорта, что другой пассажир готовит теракт на борту.

180 человек были эвакуированы с самолета, а полиция с собаками обыскала борт и вещи пассажиров.

Взрывчатки на борту обнаружено не было и самолету было разрешено вылететь по маршруту. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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