Ватикан грозится отлучать от церкви коррупционеров
Ватикан рассматривает меры, которые могут быть приняты к членам мафии и коррупционерам во всем мире. Об этом сообщил представитель Святейшего престола, передает RFI.
Представители церкви, юристы, дипломаты и полицейские из пятидесяти стран собрались накануне в Ватикане для проведения "Международных дебатов о коррупции".
"В настоящее время возникла необходимость в углублении, как на международном уровне, так и на уровне правовой основы церкви, вопроса об отлучении от церкви за коррупцию и членство в мафиозных организациях", - говорится в совместном заявлении по результатам встречи.
Решение Ватикана об отлучении от церкви "является очень важным сигналом", - подтверждает и генеральный прокурор Реджио ди Калабриа.
16 июня Папа Римский Франциск заявил, что двери рая открыты для животных.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:01
-
вчера
15:24
-
вчера
14:34
-
вчера
12:41
-
вчера
11:07
Новости партнеров
- 29786
- 28943
- 21170
- 18650
- 16008