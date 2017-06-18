Ватикан грозится отлучать от церкви коррупционеров

Ватикан хочет отлучать коррупционеров и представителей мафии от церкви, что, согласно церковным законам, закрывает для них двери в рай после смерти

Ватикан рассматривает меры, которые могут быть приняты к членам мафии и коррупционерам во всем мире. Об этом сообщил представитель Святейшего престола, передает RFI.

Представители церкви, юристы, дипломаты и полицейские из пятидесяти стран собрались накануне в Ватикане для проведения "Международных дебатов о коррупции".

"В настоящее время возникла необходимость в углублении, как на международном уровне, так и на уровне правовой основы церкви, вопроса об отлучении от церкви за коррупцию и членство в мафиозных организациях", - говорится в совместном заявлении по результатам встречи.

Решение Ватикана об отлучении от церкви "является очень важным сигналом", - подтверждает и генеральный прокурор Реджио ди Калабриа.

16 июня Папа Римский Франциск заявил, что двери рая открыты для животных.

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