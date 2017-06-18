Выборы во Франции: ожидается самая низкая за 50 лет явка

Социологи полагают, что итоговое количество проголосовавших составит всего 42-43%

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что по состоянию на 17:00 явка избирателей во втором туре парламентских выборов едва превысила 35%, передает RFI.

Этот показатель на 5% меньше, чем неделю назад - в первом туре выборов парламента.

Позже сегодня социологи поделились своими прогнозами итоговой явки на выборах. Институты Ipsos и Elabe полагают, что в этот раз депутатов парламента Франции выберет всего 42-43% французов.

Как сообщалось ранее, сегодня во Франции проходит второй тур парламентских выборов. Согласно опросам, партия президента Эмманюэля Макрона Вперед! может рассчитывать на убедительную победу.

По состоянию на 12:00 количество проголосовавших составляло 17,75%.

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