Выборы во Франции: ожидается самая низкая за 50 лет явка
Министерство внутренних дел Франции сообщило, что по состоянию на 17:00 явка избирателей во втором туре парламентских выборов едва превысила 35%, передает RFI.
Этот показатель на 5% меньше, чем неделю назад - в первом туре выборов парламента.
Позже сегодня социологи поделились своими прогнозами итоговой явки на выборах. Институты Ipsos и Elabe полагают, что в этот раз депутатов парламента Франции выберет всего 42-43% французов.
Как сообщалось ранее, сегодня во Франции проходит второй тур парламентских выборов. Согласно опросам, партия президента Эмманюэля Макрона Вперед! может рассчитывать на убедительную победу.
По состоянию на 12:00 количество проголосовавших составляло 17,75%.
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