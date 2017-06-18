Макрон получит большинство в парламенте - социологи
Согласно оценке Ipsos-Sopra Steria по итогам второго тура парламентских выборов во Франции пропрезидентская партия Вперед, Республика! и ее союзники получат 355 из 577 мест в парламенте. Об этом сообщает Le Monde.
Правая партия Республиканцы и ее союзники получают в парламенте 125 мест, Соцпартия - 49 мест, леворадикальная Непокорная Франция - 19 мест, коммунисты - 11, Национальный фронт - 8.
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен объявила о том, что ей удалось пройти в парламент по округу на севере Франции.
"У нас четкое большинство, большинство с партнерами. Будет (в парламенте - ред.) и большинство, и оппозиция. Это хорошая новость", - заявил спикер пропрезидентской партии Бенжаман Гриво, отметив, что еще две недели назад не было уверенности ни в присутствии оппозиции в будущем составе парламента, ни в получении большинства кресел партией Вперед, Республика!.
"Избрание депутатов от Нацфронта наоборот, плохая новость, которая демонстрирует масштаб нашей задачи по восстановлению социальных связей", - добавил он.
Сегодня во Франции прошел второй тур парламентских выборов. По данным Министерства внутренних дел, на выборах зафиксирована рекордно низкая явка - по состоянию на 17:00 участки посетили 35% избирателей.
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