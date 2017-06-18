Причиной пожара в Лондоне стали "годы халатности" - мэр

Хан назвал пожар трагедией национального масштаба и заявил, что его можно было предотвратить

Пожар в многоэтажном доме Grenfell Tower стал результатом "многолетней халатности" и его можно было предотвратить. Об этом заявил мэр города Садик Хан, передает BBC.

Хан посетил поминальную службу по погибшим в пожаре, которая прошла сегодня. Мэр Лондона назвал произошедшее национальной трагедией, а потому, по его словам, и меры нужно принимать на национальном уровне.

В результате пожара погибли по меньшей мере 30 человек. Спасатели сообщают, что уже не надеются найти под завалами живых людей, а количество жертв может достигнуть 100.

17 июня более тысячи демонстрантов собрались возле Даунинг стрит в Лондоне, где находится резиденция британского премьер-министра Терезы Мэй, требуя ее отставки. Демонстрация была вызвана гневной реакцией на поведение премьер-министра в результате пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне.

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