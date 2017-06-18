КНДР обвинила США в ограблении своих дипломатов в Нью-Йорке

Представитель МИД Северной Кореи назвал США "преступным и беззаконным гангстерским государством"

КНДР обвинила власти в США в ограблении северокорейских дипломатов в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, конфисковав документы. Об этом со ссылкой на СМИ КНДР сообщает Reuters.

Представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи сказал, что делегация возвращалась с конференции ООН в США и "была буквально ограблена" в аэропорту и это "незаконный и отвратительный акт провокации".

"Дипломаты суверенного государства были лишены дипломатических документов в центре Нью-Йорка, где находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций, и который служит местом проведения международных встреч, в том числе Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций", - сказал представитель МИД КНДР.

Резюмируя, он назвал США "преступным и беззаконным гангстерским государством" и поставил под сомнение уместность проведения встреч ООН в Нью-Йорке.

Государственный департамент США и Белый пока не прокомментировали ситуацию.

Читайте также: Солдат КНДР бежал в Южную Корею, переплыв через реку

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.