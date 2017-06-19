Иран запустил ракеты по территории Сирии
19.06.2017 00:31
Корпус стражей исламской революции заявил, что целью атаки были штаб-квартира и мобилизационные центры террористов
Фото: EPA
18 июня Иран запустил ракеты по восточной части Сирии. Заявление сделал Корпус стражей исламской революции, передает Радио Свобода.
Ракеты средней дальности класса земля-земля запустили из западной части Ирана по району сирийского города Дейр-аль-Зор.
В заявлении говорится, что целью атаки были штаб-квартира и мобилизационные центры террористов, которые поддерживают нападения с применением машин и создают автомобильные бомбы. В Корпусе заявляют, что уничтожили "много террористов".
7 июня 2017 года в столице Ирана произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник. Один из участников нападения на мавзолей покончил с собой, приняв цианид, сообщили местные СМИ.
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