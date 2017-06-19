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В РФ уличную встречу депутата с избирателями уравняли с митингом

19.06.2017 01:59
Как и о митинге, об уличной встрече российские депутаты должны заранее сообщать в органы власти
В РФ уличную встречу депутата с избирателями уравняли с митингом
Фото: EPA

В России вступил в силу закон, который приравнял уличные встречи депутатов с избирателями к митингам - их можно проводить только после сообщения об этом в органы исполнительной власти. Об этом сообщает Радио Свобода.

Депутаты обязаны сообщать о встрече с избирателями в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания не раньше, чем за десять и не позже, чем за пять дней до мероприятия. 

Встречи в помещениях, специально отведенных местах и дворах домов депутатам в РФ можно проводить без предварительного сообщения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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