В РФ уличную встречу депутата с избирателями уравняли с митингом

Как и о митинге, об уличной встрече российские депутаты должны заранее сообщать в органы власти

В России вступил в силу закон, который приравнял уличные встречи депутатов с избирателями к митингам - их можно проводить только после сообщения об этом в органы исполнительной власти. Об этом сообщает Радио Свобода.



Депутаты обязаны сообщать о встрече с избирателями в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания не раньше, чем за десять и не позже, чем за пять дней до мероприятия.



Встречи в помещениях, специально отведенных местах и дворах домов депутатам в РФ можно проводить без предварительного сообщения.

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