Меркель поздравила Макрона с победой его партии на выборах

Глава немецкого правительства выразил надежду, что победа партии Макрона будет значить дальнейшее сотрудничество Германии, Франции и Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эмманюэля Макрона с победой его партии во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Спикер немецкого правительства Штеффен Зайберг написал, что глава правительства возлагает на успех Макрона на выборах надежду на дальнейшее сотрудничество Франции, Германии и Европы.

Согласно оценке Ipsos-Sopra Steria по итогам второго тура парламентских выборов во Франции пропрезидентская партия Вперед, Республика! и ее союзники получат 355 из 577 мест в парламенте.



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