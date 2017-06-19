В Лондоне машина наехала на прохожих: есть пострадавшие

Инцидент произошел две недели спустя наезда фургона на людей на Лондонском мосту, в результате которого погибли семь человек

В Лондоне автомобиль въехал в прохожих. Власти сообщают о пострадавших, передает CNN.



Полиция Лондона заявляет, что инцидент произошел после полуночи на улице Семи Сестер.



Одного человека арестовали. Расследование продолжается. Больше информации обещают обнародовать позже. В лондонской скорой помощи также сообщили, что на место отправили ресурсы.

В центре Лондона поздно вечером 3 июня фургон на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту. Жертвами атаки стали семь человек.

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