Во Франции закончили подсчет голосов: результаты выборов
Во Франции закончился подсчет голосов второго тура парламентских выборов. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.
Пропрезидентская партия Вперед, Республика! получит 308 из 577 мест в парламенте.
Правая партия Республиканцы получит в парламенте 113 мест, Соцпартия - 29 мест, леворадикальная Непокорная Франция - 17 мест, коммунисты - 10, а Национальный фронт Марин Ле Пен - 8 мест.
"У нас четкое большинство, большинство с партнерами. Будет (в парламенте - ред.) и большинство, и оппозиция. Это хорошая новость", - заявил ранее спикер пропрезидентской партии Бенжаман Гриво.
По данным Министерства внутренних дел, на выборах зафиксирована рекордно низкая явка - по состоянию на 17:00 участки посетили 35% избирателей.
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