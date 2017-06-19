Во Франции закончили подсчет голосов: результаты выборов

Партия президента Макрона получила в парламенте 308 из 577 мест

Во Франции закончился подсчет голосов второго тура парламентских выборов. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.



Пропрезидентская партия Вперед, Республика! получит 308 из 577 мест в парламенте.



Правая партия Республиканцы получит в парламенте 113 мест, Соцпартия - 29 мест, леворадикальная Непокорная Франция - 17 мест, коммунисты - 10, а Национальный фронт Марин Ле Пен - 8 мест.

"У нас четкое большинство, большинство с партнерами. Будет (в парламенте - ред.) и большинство, и оппозиция. Это хорошая новость", - заявил ранее спикер пропрезидентской партии Бенжаман Гриво.

По данным Министерства внутренних дел, на выборах зафиксирована рекордно низкая явка - по состоянию на 17:00 участки посетили 35% избирателей.

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