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Цунами смыло в море дома в Гренландии, пропали люди

19.06.2017 05:14
Из поселения в Гренландии эвакуировали 78 человек, двое получили тяжелые ранения
Цунами смыло в море дома в Гренландии, пропали люди
Фото: Olina Angie K Nielsen/Facebook

В Гренландии после цунами без вести пропали четыре человека. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местное издание Ekstra Bladet.

Землетрясение магнитудой 4 произошло на юго-западе Гренландии. Оно спровоцировало высокие волны, которые накрыли одно поселение.

В результате цунами в море смыло 11 домов. 

В населенном пункте живет 101 человек. Из них 78 эвакуировали. Двое получили тяжелые ранения, семеро - ранения средней степени сложности. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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