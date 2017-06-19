Цунами смыло в море дома в Гренландии, пропали люди
19.06.2017 05:14
Из поселения в Гренландии эвакуировали 78 человек, двое получили тяжелые ранения
Фото: Olina Angie K Nielsen/Facebook
В Гренландии после цунами без вести пропали четыре человека. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местное издание Ekstra Bladet.
Землетрясение магнитудой 4 произошло на юго-западе Гренландии. Оно спровоцировало высокие волны, которые накрыли одно поселение.
В результате цунами в море смыло 11 домов.
В населенном пункте живет 101 человек. Из них 78 эвакуировали. Двое получили тяжелые ранения, семеро - ранения средней степени сложности.
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