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Наезд на толпу в Лондоне: пострадавших больше десяти - СМИ

19.06.2017 04:51
Происшествие случилось около мечети возле парка Финсбери, когда люди выходили после вечерней молитвы
Наезд на толпу в Лондоне: пострадавших больше десяти - СМИ
Фото: Thomas Van Hulle/Twitter

Более десяти прохожих пострадали в результате наезда белого фургона на людей на тротуаре около мечети. Об этом сообщает Daily Mail.

Связывают ли инцидент с терроризмом, власти и полиция пока не уточняют.

Машина наехала на людей, которые выходили после ночной молитвы из мечети в районе парка Финсбери. 

Одного подозреваемого арестовали. По информации СМИ, это и есть водитель автомобиля. 

Поздно вечером 3 июня в центре Лондона фургон на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту. Жертвами атаки стали семь человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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