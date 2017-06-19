Наезд на толпу в Лондоне: пострадавших больше десяти - СМИ
19.06.2017 04:51
Происшествие случилось около мечети возле парка Финсбери, когда люди выходили после вечерней молитвы
Фото: Thomas Van Hulle/Twitter
Более десяти прохожих пострадали в результате наезда белого фургона на людей на тротуаре около мечети. Об этом сообщает Daily Mail.
Связывают ли инцидент с терроризмом, власти и полиция пока не уточняют.
Машина наехала на людей, которые выходили после ночной молитвы из мечети в районе парка Финсбери.
Одного подозреваемого арестовали. По информации СМИ, это и есть водитель автомобиля.
Поздно вечером 3 июня в центре Лондона фургон на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту. Жертвами атаки стали семь человек.
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