При президенте Трампе в США снизился спрос на оружие

Трамп в ходе президентской кампании отдельно выделял свою позицию, что он выступает за свободное владение оружием

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США снизились объемы продаж огнестрельного оружия. Об этом свидетельствуют данные ФБР, передает Голос Америки.



За первые три месяца президентства Трампа, количество запросов на выдачу разрешений на приобретение оружия снизилось на более, чем 15%.



По данным организации контроля за оружием, ежегодно в США именно оружие становится причиной гибели 32 тысяч человек.

Трамп открыто поддерживает Национальную стрелковую ассоциацию США.

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