Во Франции впервые за 100 лет во время корриды погиб матадор

36-летний матадор получил ранение легкого и умер в машине скорой помощи от сердечного приступа

На фестивале во Франции испанский матадор получил смертельные ранения и скончался. Об этом сообщает BBC.



У матадора Ивана Фандино было повреждено легкое и он скончался по дороге в больницу от сердечного приступа.



Это первый случай гибели матадора во Франции за последние 100 лет.

Фандино до того, как получил смертельное ранение, дважды выходил на арену. После ранения он смог встать на ноги, но истекал кровью.

В июле 2016 года в Испании впервые за последние 30 лет погиб матадор - 29-летний Виктор Баррио был заколот в прямом эфире.

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