Наезд на толпу в Лондоне: один человек погиб, десять пострадали
В результате наезда фургона на пешеходов возле мечети в Лондоне поздно вечером 18 июня погиб один человек, до десяти получили ранения. Об этом сообщает служба Би-би-си и местные ресурсы.
На месте происшествия работают сотрудники контртеррористической службы. По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина.
Большинство пострадавших - мусульмане, которые в момент происшествия вышли из мечети после вечерней молитвы. В мусульманской общине Великобритании уже назвали инцидент "насильственным проявлением исламофобии" и призвали усилить миры безопасности возле мечетей.
Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что полиция расследует наезд как "вероятный террористический акт", и назвала произошедшее "ужасным инцидентом". В этой связи глава правительства сегодня проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.
Некоторые очевидцы утверждают, что в атаке участвовали не один, а несколько человек, однако в полиции эту информацию пока не подтверждают.
Ранее сегодня, 19 июня, сообщалось, что более десяти прохожих пострадали в результате наезда белого фургона на людей около мечети в Лондоне.
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