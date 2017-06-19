Наезд на толпу в Лондоне: один человек погиб, десять пострадали

По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина. Большинство пострадавших - мусульмане, выходившие из мечети после вечерней молитвы

В результате наезда фургона на пешеходов возле мечети в Лондоне поздно вечером 18 июня погиб один человек, до десяти получили ранения. Об этом сообщает служба Би-би-си и местные ресурсы.



На месте происшествия работают сотрудники контртеррористической службы. По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина.



Большинство пострадавших - мусульмане, которые в момент происшествия вышли из мечети после вечерней молитвы. В мусульманской общине Великобритании уже назвали инцидент "насильственным проявлением исламофобии" и призвали усилить миры безопасности возле мечетей.



Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что полиция расследует наезд как "вероятный террористический акт", и назвала произошедшее "ужасным инцидентом". В этой связи глава правительства сегодня проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.



Некоторые очевидцы утверждают, что в атаке участвовали не один, а несколько человек, однако в полиции эту информацию пока не подтверждают.

Ранее сегодня, 19 июня, сообщалось, что более десяти прохожих пострадали в результате наезда белого фургона на людей около мечети в Лондоне.

Читайте также: В Лондоне машина наехала на прохожих: есть пострадавшие



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.