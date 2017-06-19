Столкновение эсминца США: опознали тела всех погибших моряков

Военный корреспондент Крис Кавас у себя в Twitter разместил фотографии погибших моряков

Тела всех семи погибших моряков эсминца USS Fitzgerald, который столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии, опознали. Об этом сообщает сайт ВМС США.

"Тела семерых матросов, которые ранее считались пропавшими без вести, обнаружены в затопленных отсеках корабля водолазами после того, как они получили туда доступ", - отмечается в сообщении.

Военный корреспондент Крис Кавас у себя в Twitter разместил фотографии погибших моряков.

17 июня сообщалось , что в результате столкновения американского эсминца USS Fitzgerald с гражданским судном около Японии были госпитализированы по меньшей мере двое, в том числе капитан корабля.









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