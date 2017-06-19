Столкновение эсминца США: опознали тела всех погибших моряков
19.06.2017 08:48
Военный корреспондент Крис Кавас у себя в Twitter разместил фотографии погибших моряков
Фото: EPA
Тела всех семи погибших моряков эсминца USS Fitzgerald, который столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии, опознали. Об этом сообщает сайт ВМС США.
"Тела семерых матросов, которые ранее считались пропавшими без вести, обнаружены в затопленных отсеках корабля водолазами после того, как они получили туда доступ", - отмечается в сообщении.
Военный корреспондент Крис Кавас у себя в Twitter разместил фотографии погибших моряков.
Sailors lost in the #FITZGERALD #collision: Gary Leo Rehm Jr, Noe Hernandez, Xavier Martin pic.twitter.com/o0D3I6Na0Z- Chris Cavas (@CavasShips) 19 червня 2017 р.
17 июня сообщалось, что в результате столкновения американского эсминца USS Fitzgerald с гражданским судном около Японии были госпитализированы по меньшей мере двое, в том числе капитан корабля.
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