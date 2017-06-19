USD:  25.82  26.09   EUR:  28.66  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Столкновение эсминца США: опознали тела всех погибших моряков

19.06.2017 08:48
Военный корреспондент Крис Кавас у себя в Twitter разместил фотографии погибших моряков
Столкновение эсминца США: опознали тела всех погибших моряков
Фото: EPA

Тела всех семи погибших моряков эсминца USS Fitzgerald, который столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии, опознали. Об этом сообщает сайт ВМС США.

"Тела семерых матросов, которые ранее считались пропавшими без вести, обнаружены в затопленных отсеках корабля водолазами после того, как они получили туда доступ", - отмечается в сообщении.

Военный корреспондент Крис Кавас у себя в Twitter разместил фотографии погибших моряков. 

17 июня сообщалось, что в результате столкновения американского эсминца USS Fitzgerald с гражданским судном около Японии были госпитализированы по меньшей мере двое, в том числе капитан корабля.


Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 