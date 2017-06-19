В результате теракта на курорте в Мали погибли два человека
В результате вооруженного нападения на курорт возле столицы Мали Бамако погибли два человека, спасти удалось 36. Местные власти назвали инцидент терактом, сообщает Reuters.
Четверо нападавших прибыли на мотоциклах и автомобиле. Против боевиков были направлены малийские силовики и французские военные подразделения.
Позднее власти сообщили о ликвидации двоих террористов, двое других сбежали и сейчас разыскиваются.
Один из погибших в результате атаки оказался гражданином Франции и Габона, личность второй жертвы пока не установлена. Огнестрельные ранения получили двое сотрудников персонала отеля и двое гостей. Также в перестрелке с боевиками ранены восемь полицейских.
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Стрельба на популярном среди западных туристов курорте Le Campement в Бамако произошла вечером 18 июня. Ранее власти сообщали, что нападение совершили джихадисты.
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