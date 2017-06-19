В Брюсселе стартовали переговоры по Brexit

Великобритания намерена покинуть ЕС к концу марта 2019 года

Сегодня, 19 июня, Лондон и Брюссель официально начинают переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Первый день переговоров начнется примерно в 11:00 по местному времени, сообщает агентство Би-би-си.

Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис и официальный переговорщик ЕС Мишель Барнье обсудят статус эмигрантов, британский счет за Brexit и границу Северной Ирландии.

Дэвис отметил, что "путь вперед будет долгим", однако выразил надежду на "глубокое и особое партнерство" между ЕС и Великобританией.

Великобритания намерена покинуть ЕС к концу марта 2019 года.

18 июня 2017 года сообщалось, что большинство британцев хотели бы проведения повторного референдума о выходе Британии из Евросоюза. За проведение референдума выступили 53% опрошенных, против - 47%.

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