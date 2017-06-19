Лавров отреагировал на уничтожение американцами Су-22 ВВС Сирии

Глава российского МИД призвал США "в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность" ближневосточного государства





"Что касается происходящего "на земле" в Сирии, мы исходим из того, что необходимо в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность в Сирии... Поэтому любые действия "на земле", а там много участников, в том числе участников, которые осуществляют военные действия, должны согласовываться с Дамаском", - заявил он.





Глава МИД России заверил, что все свои инициативы Москва "согласовывает с позицией" своих ставленников в Дамаске.





"Исходим из того, что все должны действовать также, тем более когда речь идет о занятии каких-то территорий в Сирии, в том числе территорий, которые могут вызывать вопросы с точки зрения истинных замыслов тех, кто такие захваты осуществляет... Приглашаю всех избегать односторонних действий", - сказал он, призвав Вашингтон "координировать" действия.





Неделей ранее Лавров уже призывал США "не допустить новых ударов США по проправительственным силам в Сирии".









4 мая 2017 года Турция, которая поддерживает в определенной степени сирийских повстанцев, и Иран, поддерживающий Асада, согласились на предложение Москвы о создании в Сирии "зон деэскалации". Меморандум предусматривает установление четырех "зон деэскалации" в разных частях Сирии. ООН приветствовала эту инициативу, США отнеслись к ней скептически. П овстанцы овстанцы отвергли такую идею.





Вечером 18 июня истребитель-бомбардировщик США F/A-18E Super Hornet немедленно сбил Су-22 сирийского режима после того, как ВВС Сирии нанесли удар по вооруженной оппозиции близ Табки в провинции Ракка. Дамаск заявил, что сбитый самолет якобы бомбил боевиков террористической организации Исламское государство





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