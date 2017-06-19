В Латвии опасаются провокаций против военных НАТО

Многонациональный батальон Альянса будет находиться в Латвии три года

В Латвии возможны провокации против военнослужащих многонационального батальона НАТО. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Леонида Калниньш.

"В связи с этим НВС со всеми участвующими в батальоне странами говорило о том, что нужно быть готовыми к провокациям и реакция на них должна быть спокойной. Этот вопрос обсуждался также и с самим солдатами", - отмечается в сообщении.

Министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что для опасений по поводу провокаций есть основания, если судить по опыту Литвы, куда военнослужащие НАТО уже прибыли.

Калниньш отметил, что контакты служащих батальона с местными жителями будут обширными, потому что им необходимо выходить за пределы базы.

Командующий НВС отметил, что на последних крупных военных учениях инцидентов было сравнительно мало, и армия уже договорилась с жителями о компенсациях.

Он напомнил, что батальон под руководством Канады будет находиться в Латвии, по крайней мере, три года, а его численность не будет существенно меняться. Большую часть времени солдаты будут посвящать обучению в полевых условиях - и на полигоне в Адажи, и в других регионах Латвии.

В настоящее время инфраструктура для приема союзников по НАТО готова еще не полностью, но план выполняется с опережением, поэтому уже в конце августа все военнослужащие будут ночевать в казармах, а также будет обеспечена вся необходимая инфраструктура для техники и обучения.

В казармах живет более 50% размещенных в Латвии солдат НАТО.

Говоря о реакции России на развертывание сил НАТО, Калниньш отметил, что она не очень довольна, но в Латвии размещено лишь небольшое подразделение альянса, при этом "наша деятельность абсолютно прозрачна и ориентирована только на оборону".

11 июня сообщалось, что в Рижский порт прибыла военная техника испанской армии для многонационального батальона НАТО.

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