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В мире 65,6 млн вынужденно перемещенных людей - ООН

19.06.2017 11:35
Каждые три секунды один человек в мире вынужден уезжать с места постоянного проживания из-за боевых действий, стихийных бедствий и по другим причинам
В мире 65,6 млн вынужденно перемещенных людей - ООН
Фото: EPA

По состоянию на конец 2016 года в мире насчитывается 65,6 млн вынужденно перемещенных людей. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно докладу, один человек становится вынужденно перемещенным каждые три секунды, и в среднем каждый 113-й человек во всем мире перемещен в США. За прошедший год было беженцами стали на 300 тысяч человек больше, чем в 2015 году.

Количество перемещенных лиц превышает число жителей Великобритании. Из них 22,5 миллиона - беженцы, 40,3 млн внутренне перемещены в своей стране и еще 2,8 млн ищут убежища.

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30 мая 2017 Министерство социальной политики сообщило, что количество вынужденных переселенцев в Украине составляет 1 млн 584 тыс человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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