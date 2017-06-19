В мире 65,6 млн вынужденно перемещенных людей - ООН
По состоянию на конец 2016 года в мире насчитывается 65,6 млн вынужденно перемещенных людей. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Согласно докладу, один человек становится вынужденно перемещенным каждые три секунды, и в среднем каждый 113-й человек во всем мире перемещен в США. За прошедший год было беженцами стали на 300 тысяч человек больше, чем в 2015 году.
Количество перемещенных лиц превышает число жителей Великобритании. Из них 22,5 миллиона - беженцы, 40,3 млн внутренне перемещены в своей стране и еще 2,8 млн ищут убежища.
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30 мая 2017 Министерство социальной политики сообщило, что количество вынужденных переселенцев в Украине составляет 1 млн 584 тыс человек.
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