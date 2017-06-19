Россия и Китай провели совместные военные учения флотов

Дальнейшие общие учения стран на море пройдут в конце июля в Балтийском море, а в середине сентября - в Японском (Восточно-Корейском) и Охотском морях

Вчера, 18 июня, в Калининграде и Санкт-Петербурге военно-морские силы РФ и КНР провели совместные военные учения. Об этом сообщило китайское госинформагентство Синьхуа.

В упражнениях "Морское взаимодействие - 2017" приняла участие китайская флотилия из эсминца Чанша, фрегата Юньчэн, корабля комплексного снабжения Ломаху, а также палубных вертолетов и морских пехотинцев.

По официальным заявлениям командования флотов, тема нынешних учений - общие "спасательные операции и обеспечение безопасности экономической деятельности на море".

Следующие совместные российско-китайские учения пройдут в конце июля в Балтийском море, а в середине сентября - в Японском (Восточно-Корейском) и Охотском морях.

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Ранее Москва и Пекин проводили учения ВМС на спорной акватории Южно-Китайского моря.

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