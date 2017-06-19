Россия и Китай провели совместные военные учения флотов
Вчера, 18 июня, в Калининграде и Санкт-Петербурге военно-морские силы РФ и КНР провели совместные военные учения. Об этом сообщило китайское госинформагентство Синьхуа.
В упражнениях "Морское взаимодействие - 2017" приняла участие китайская флотилия из эсминца Чанша, фрегата Юньчэн, корабля комплексного снабжения Ломаху, а также палубных вертолетов и морских пехотинцев.
По официальным заявлениям командования флотов, тема нынешних учений - общие "спасательные операции и обеспечение безопасности экономической деятельности на море".
Следующие совместные российско-китайские учения пройдут в конце июля в Балтийском море, а в середине сентября - в Японском (Восточно-Корейском) и Охотском морях.
Читайте также: ВМС РФ предлагают филиппинцам сотрудничать в обход США
Ранее Москва и Пекин проводили учения ВМС на спорной акватории Южно-Китайского моря.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:10
-
10:52
-
10:53
-
09:40
-
10:07
Новости партнеров
- 32174
- 30247
- 22172
- 19205
- 17030