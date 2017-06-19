Пожар в Лондоне: жители сгоревшей высотки получат по 5500 фунтов
Жители высотного здания Grenfell Tower на территории лондонского района Кенсингтон, где в ночь на 14 июня произошел пожар, получат выплаты в размере 5500 фунтов стерлингов (около 6276 евро) из государственного фонда на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Перечисление средств начнется с понедельника, 19 июня", - сказали в официальной резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит.
Примерно 500 фунтов (около 570 евро, - ред.) пострадавшим предоставят наличными, остальное - банковским переводом.
Власти готовы помочь всем нуждающимся при открытии счетов.
В случае расходов на погребение родственников сумму могут увеличить.
Мэй ранее сообщила о создании фонда в размере 5 млн фунтов (5,7 млн евро) на поддержку жителей высотки, пострадавших во время пожара.
В результате пожара в Grenfell Tower погибли не менее 58 человек, многие числятся пропавшими без вести.
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По состоянию на 17 июня в больницах оставались 19 пострадавших, десять из них находились в критическом состоянии.
Ранее полиция сообщала, что сведений об умышленном поджоге здания нет. Причины пожара устанавливаются.
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