В Нигерии женщины-смертницы совершили теракт: 12 погибших
В Нигерии 12 человек погибли и 11 получили ранения в результате теракта в штате Борно на северо-востоке страны. По данным полиции, атаки совершили пять женщин-смертниц, сообщает Reuters.
Взрывы произошли в воскресенье вечером, 18 июня, в деревне Кофа, в 8 км от столицы Борно Майдугури. Первая смертница подорвала себя возле мечети, в результате чего погибли семь человек. Второй взрыв, унесший жизни пятерых, прогремел в доме. В атаках были ранены 11 человек.
Также полиция сообщает о самоподрыве еще трех женщин, однако в их случаях жертв нет.
Ориентировочное место теракта на карте Нигерии и региона
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Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Однако, отмечает Reuters, использование женщин-смертниц характерно для исламистской группировки Боко Харам, терроризирующей Борно последние восемь лет.
8 июня 2017 года сообщалось, что в нигерийском Майдугури в результате нападения боевиков Боко Харам погибли 14 человек, еще 24 получили ранения.
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