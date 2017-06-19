Сбои в движении поездов в ФРГ могли быть скоординированы - СМИ
Массовые сбои в работе железнодорожного транспорта произошли в сегодня сразу в нескольких федеральных землях Германии: Нижней Саксонии, Берлине, Северном Рейне - Вестфалии и Саксонии. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Причиной стали возгорания в местах прокладки кабелей", - сообщили в оперативном центре саксонской полиции в Лейпциге.
В общей сложности зафиксированы 12 очагов пожара.
Нарушения в работе коснулись подвижного состава, контролируемого железнодорожным концерном Deutsche Bahn (DB).
На работе региональных операторов сбои не отразились. В Берлине с опозданиями курсируют также поезда внутригородской железной дороги (S-Bahn).
По оценкам полиции, вероятнее всего, имели место координированные поджоги и акты вандализма.
"Их виновники устанавливаются. Следователи не исключают, что к случившемуся причастны антиглобалисты - противники проведения саммита в июле в Гамбурге", - отмечается в сообщении.
12 июня сообщалось, что менее чем за месяц до начала саммита G20 в Гамбурге на границах Германии вводят временный контроль. Саммит G20 пройдет с 7 по 8 июля 2017 года.
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