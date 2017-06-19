Сбои в движении поездов в ФРГ могли быть скоординированы - СМИ

По данным полиции, всего было зафиксировано 12 очагов пожара в течение этой ночи

Массовые сбои в работе железнодорожного транспорта произошли в сегодня сразу в нескольких федеральных землях Германии: Нижней Саксонии, Берлине, Северном Рейне - Вестфалии и Саксонии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Причиной стали возгорания в местах прокладки кабелей", - сообщили в оперативном центре саксонской полиции в Лейпциге.

В общей сложности зафиксированы 12 очагов пожара.

Нарушения в работе коснулись подвижного состава, контролируемого железнодорожным концерном Deutsche Bahn (DB).

На работе региональных операторов сбои не отразились. В Берлине с опозданиями курсируют также поезда внутригородской железной дороги (S-Bahn).

По оценкам полиции, вероятнее всего, имели место координированные поджоги и акты вандализма.

"Их виновники устанавливаются. Следователи не исключают, что к случившемуся причастны антиглобалисты - противники проведения саммита в июле в Гамбурге", - отмечается в сообщении.

12 июня сообщалось, что менее чем за месяц до начала саммита G20 в Гамбурге на границах Германии вводят временный контроль. Саммит G20 пройдет с 7 по 8 июля 2017 года.

Читайте также: На безопасность саммита G20 потратят €32 миллиона

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.