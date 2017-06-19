Террористы ИГ совершили первый теракт в Израиле
Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за нападение в Иерусалиме, во время которого погибла женщина-полицейский. Об этом сообщает издание The Times.
В ИГ предупредили, что атака против израильтян была не последней.
Израильские спецслужбы заявили, что это нападение стало тревожным сигналом со стороны джихадистов ИГ, ранее игнорировавших Израиль.
16 июня трое неизвестных осуществили два нападения в Иерусалиме.Двое террористов открыли стрельбу по сотрудникам полиции и бойцам МАГАВ, и попытались атаковать их с применением холодного оружия. В это же время у Шхемских ворот араб, вооруженный ножом, напал на сотрудницу пограничной полиции (МАГАВ). От полученных ножевых травм девушка скончалась в больнице.
Все нападавшие были убиты полицией.
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