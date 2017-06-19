Террористы ИГ совершили первый теракт в Израиле

В Исламском государстве предупредили, что атака против израильтян была не последней

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за нападение в Иерусалиме, во время которого погибла женщина-полицейский. Об этом сообщает издание The Times.

В ИГ предупредили, что атака против израильтян была не последней.

Израильские спецслужбы заявили, что это нападение стало тревожным сигналом со стороны джихадистов ИГ, ранее игнорировавших Израиль.

16 июня трое неизвестных осуществили два нападения в Иерусалиме.Двое террористов открыли стрельбу по сотрудникам полиции и бойцам МАГАВ, и попытались атаковать их с применением холодного оружия. В это же время у Шхемских ворот араб, вооруженный ножом, напал на сотрудницу пограничной полиции (МАГАВ). От полученных ножевых травм девушка скончалась в больнице.

Все нападавшие были убиты полицией.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.