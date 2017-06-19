Меркель о переговорах по Brexit: Сформулируем интересы четко
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на хорошее соглашение после переговоров по Brexit. Об этом сообщает The Associated Press.
По словам Меркель, преждевременно спекулировать в первый день переговоров о том, как они закончатся.
"Я надеюсь, что мы достигнем хорошего соглашения. Это будет в наших взаимных интересах, но мы, 27 стран, сформулируем наши интересы очень четко и, надеюсь, совместно", - добавила она.
19 июня сообщалось, что Лондон и Брюссель официально начинают переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза в 13:00 по киевскому времени.
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