В ЕС задержали более 130 перевозчиков нелегальных мигрантов
В полицейской службе Евросоюза Европоле сегодня заявили о проведении спецоперации по всей Европе и задержании более сотни человек, которых подозревают в незаконной переправке нелегальных мигрантов. Об этом соообщает Deutsche Welle.
В ходе спецоперации, которая продолжалась целую неделю в мае и к которой были привлечены правоохранители 26 европейских стран, были задержаны 133 подозреваемых.
По итогам проведенной операции было начато расследование 44 новых дел.
Всего в ходе операции проверили более 22 тыс человек, более 6 тыс автомобилей и почти 3 тыс промышленных объектов. Во время оперативных мероприятий была выявлена 221 "потенциальная жертва"контрабандистов.
Ранее сообщалось, что 6 июня Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Европейского Союза. Чешское правительство решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев.
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