В ЕС задержали более 130 перевозчиков нелегальных мигрантов

По итогам проведенной операции было начато расследование 44 новых дел

В полицейской службе Евросоюза Европоле сегодня заявили о проведении спецоперации по всей Европе и задержании более сотни человек, которых подозревают в незаконной переправке нелегальных мигрантов. Об этом соообщает Deutsche Welle.

В ходе спецоперации, которая продолжалась целую неделю в мае и к которой были привлечены правоохранители 26 европейских стран, были задержаны 133 подозреваемых.

По итогам проведенной операции было начато расследование 44 новых дел.

Всего в ходе операции проверили более 22 тыс человек, более 6 тыс автомобилей и почти 3 тыс промышленных объектов. Во время оперативных мероприятий была выявлена 221 "потенциальная жертва"контрабандистов.

Ранее сообщалось, что 6 июня Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Европейского Союза. Чешское правительство решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев.

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