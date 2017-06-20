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Илон Маск анонсировал запуск двух ракет Falcon 9

20.06.2017 02:08
Ракеты будут запущены в ближайшие дни
Илон Маск анонсировал запуск двух ракет Falcon 9
Фото: ЕРА

Глава компании SpaceX Илон Маск анонсировал запуск двух ракет-носителей Falcon 9. Об этом он написал в своем Twitter.

"Если будет соблюден график, то в течение 48 часов будут запущены две Falcon 9 (с мыса Канаверал и базы Вандерберг) в эти выходные", - написал он.

5 июня на МКС приняли первый грузовой корабль повторного использования Dragon. Это первый возвращающийся корабль со времен шаттлов NASA.

Dragon доставил на МКС 2,7 тонн грузов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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