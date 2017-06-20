Илон Маск анонсировал запуск двух ракет Falcon 9
20.06.2017 02:08
Ракеты будут запущены в ближайшие дни
Фото: ЕРА
Глава компании SpaceX Илон Маск анонсировал запуск двух ракет-носителей Falcon 9. Об этом он написал в своем Twitter.
"Если будет соблюден график, то в течение 48 часов будут запущены две Falcon 9 (с мыса Канаверал и базы Вандерберг) в эти выходные", - написал он.
5 июня на МКС приняли первый грузовой корабль повторного использования Dragon. Это первый возвращающийся корабль со времен шаттлов NASA.
Dragon доставил на МКС 2,7 тонн грузов.
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