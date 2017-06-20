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Переброска войск и техники НАТО на восточный фланг завершена

20.06.2017 03:35
Столтенберг заявил, что считает количество войск в регионе достаточным, однако считает необходимым поиск путей для диалога с Москвой
Переброска войск и техники НАТО на восточный фланг завершена
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Передислокации войск и техники НАТО в страны Балтии и Польшу завершена. Об этом сообщил генеральный секретарь Альяна Йенс Столтенберг, передает Радио Свобода.

Генсек заявил, что считает количество войск в регионе достаточным, однако считает необходимым поиск путей для диалога с Москвой.

Как сообщалось ранее, Столтенберг также сообщил, что боевые группы Альянса размещены в Латвии для того, чтобы сдерживать агрессию.

Учения НАТО и усиление присутствие Альянса на восточном фланге проходит накануне российско-белорусских учений Запад-2017.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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