Переброска войск и техники НАТО на восточный фланг завершена
Передислокации войск и техники НАТО в страны Балтии и Польшу завершена. Об этом сообщил генеральный секретарь Альяна Йенс Столтенберг, передает Радио Свобода.
Генсек заявил, что считает количество войск в регионе достаточным, однако считает необходимым поиск путей для диалога с Москвой.
Как сообщалось ранее, Столтенберг также сообщил, что боевые группы Альянса размещены в Латвии для того, чтобы сдерживать агрессию.
Учения НАТО и усиление присутствие Альянса на восточном фланге проходит накануне российско-белорусских учений Запад-2017.
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